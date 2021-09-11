Enner Valencia, 17 saatlik yolculukla gelecek

Enner Valencia, yaklaşık 17 saatlik yolculuk sonrası bugün İstanbul'da olacak.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Enner Valencia, 17 saatlik yolculukla gelecek
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11 Eylül 2021 14:45
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Enner Valencia, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvador'un önceki gece Uruguay deplasmanına çıktığı maçın kadrosunda yer aldı.

Valencia, oyuna 84. dakikada dahil oldu. Golcü oyuncu maçta az süre aldığı için fazla yorulmadı ancak sonrasında uzun bir yolculuğa çıktı. Enner Valencia, yaklaşık 17 saatlik yolculuk sonrası bugün İstanbul'da olacak.

Vitor Pereira, öğrencisi geldikten sonra kendisiyle bir konuşma yapıp yorgunluk durumuna göre kadroya alıp almayacağına karar verecek.


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