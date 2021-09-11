Enner Valencia, 17 saatlik yolculukla gelecek

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Enner Valencia, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvador'un önceki gece Uruguay deplasmanına çıktığı maçın kadrosunda yer aldı.



Valencia, oyuna 84. dakikada dahil oldu. Golcü oyuncu maçta az süre aldığı için fazla yorulmadı ancak sonrasında uzun bir yolculuğa çıktı. Enner Valencia, yaklaşık 17 saatlik yolculuk sonrası bugün İstanbul'da olacak.



Vitor Pereira, öğrencisi geldikten sonra kendisiyle bir konuşma yapıp yorgunluk durumuna göre kadroya alıp almayacağına karar verecek.



