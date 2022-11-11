Enis Bardhi: 'Maçı domine ettik ama olmadı'

Trabzonspor'un 1-1 beraberlik ile ayrıldığı Ankaragücü deplasmanında takımının tek golünü atan Enis Bardhi maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı domine ettiklerini söyleyen Makedon oyuncu, "Sert ve zor bir maç oldu bizim için. İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi ama ikinci yarı tam anlamıyla maçı domine ettik. Ancak futbol böyle. Rakibimiz penaltıdan bulduğu gol ile beraberliği yakaladı. Hedeflerimiz var ve devam etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

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