En Çok Kazanan Türk Youtuberlar 2023

Sıra YouTuber Gelir 1 MrBeast (Jimmy Donaldson) 82 milyon dolar 2 (eşit) Rhett & Link 35 milyon dolar 2 (eşit) PrestonPlayz (Preston Arsement) 35 milyon dolar 2 (eşit) Ryan Kaji (Ryan's World) 35 milyon dolar 5 Jake Paul 34 milyon dolar 6 (eşit) Markiplier (Mark Edward Fischbach) 30 milyon dolar 6 (eşit) FuckJerry (Elliot Tebele) 30 milyon dolar 8 Jacksepticeye (Sean McLoughlin) 27 milyon dolar 9 Matt Rife 25 milyon dolar 10 KSI (Olajide Olatunji) 24 milyon dolar 11 Charli D'Amelio 23 milyon dolar 12 Logan Paul 21 milyon dolar 13 (eşit) Emma Chamberlain 20 milyon dolar 13 (eşit) Alex Cooper 20 milyon dolar 15 Brent Rivera 17.5 milyon dolar 16 Khaby Lame 16.5 milyon dolar 17 Amouranth (Kaitlyn Siragusa) 15 milyon dolar 18 (eşit) Huda Kattan 13 milyon dolar 18 (eşit) Zach King 13 milyon dolar 18 (eşit) Bailey Sarian 13 milyon dolar

2005 yılında hayatımıza giren video paylaşım platformu YouTube, günümüzde eskiye kıyasla büyük bütçeli videolara ev sahipliği yapıyor. Bu videolar, milyonlarca hatta kimi zaman milyarlarca izleyici çekiyor ve bu da video sahiplerine büyük bir kazanç sağlıyor.YouTube'ta dünya genelinde tanınan içerik oluşturucularının ne kadar para kazandıkları oldukça merak ediliyor. Bu noktada Forbes tarafından yayımlanan yeni bir rapor, bu soruyu cevaplandırdı. İşte YouTuber'ların tahmini kazançları…İş dergisi Forbes, Haziran 2022 ile Haziran 2023 tarihleri aralığını esas alarak tahmini olarak en çok para kazanan dünyaca ünlü YouTuber'ları listeledi. Bu listedeki isimler, duyanlara pek de yabancı gelmedi.Rapora göre en çok kazanan YouTuber, dikkat çekici videolara sahip olan MrBeast. Videolarına dublaj ekleyerek ve takipçilerine para dağıtarak dünya genelinde tanınır hale gelen içerik üreticisinin 82 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.YouTube Premium'un kimsenin bilmediği Lite abonelik katmanı kaldırılıyor. Gelin detaylara beraber göz atalım.En çok kazanan ikinci, üçüncü ve dördüncü içerik üreticisinin ise sırasıyla Rhett & Link, PrestonPlayz ve Ryan Kaji olduğunu görüyoruz. Bu üç YouTuber'ın da geçtiğimiz yılki gelirlerinin 35 milyon dolar seviyesinde olduğu düşünülüyor. Yani ortada bir eşitlik söz konusu.