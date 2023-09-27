En Çok Kazanan Türk Youtuberlar 2023

2005 yılında hayatımıza giren video paylaşım platformu YouTube, günümüzde eskiye kıyasla büyük bütçeli videolara ev sahipliği yapıyor. Bu videolar, milyonlarca hatta kimi zaman milyarlarca izleyici çekiyor ve bu da video sahiplerine büyük bir kazanç sağlıyor.
YouTube'ta dünya genelinde tanınan içerik oluşturucularının ne kadar para kazandıkları oldukça merak ediliyor. Bu noktada Forbes tarafından yayımlanan yeni bir rapor, bu soruyu cevaplandırdı. İşte YouTuber'ların tahmini kazançları… YouTuber 'lar kaç para kazanıyor?
İş dergisi Forbes, Haziran 2022 ile Haziran 2023 tarihleri aralığını esas alarak tahmini olarak en çok para kazanan dünyaca ünlü YouTuber'ları listeledi. Bu listedeki isimler, duyanlara pek de yabancı gelmedi. YouTuber 'lar kaç para kazanıyor?
Rapora göre en çok kazanan YouTuber, dikkat çekici videolara sahip olan MrBeast. Videolarına dublaj ekleyerek ve takipçilerine para dağıtarak dünya genelinde tanınır hale gelen içerik üreticisinin 82 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.
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En çok kazanan ikinci, üçüncü ve dördüncü içerik üreticisinin ise sırasıyla Rhett & Link, PrestonPlayz ve Ryan Kaji olduğunu görüyoruz. Bu üç YouTuber'ın da geçtiğimiz yılki gelirlerinin 35 milyon dolar seviyesinde olduğu düşünülüyor. Yani ortada bir eşitlik söz konusu. En çok kazanan YouTuber'lar şu şekilde sıralandı;
|Sıra
|YouTuber
|Gelir
|1
|MrBeast (Jimmy Donaldson)
|82 milyon dolar
|2 (eşit)
|Rhett & Link
|35 milyon dolar
|2 (eşit)
|PrestonPlayz (Preston Arsement)
|35 milyon dolar
|2 (eşit)
|Ryan Kaji (Ryan's World)
|35 milyon dolar
|5
|Jake Paul
|34 milyon dolar
|6 (eşit)
|Markiplier (Mark Edward Fischbach)
|30 milyon dolar
|6 (eşit)
|FuckJerry (Elliot Tebele)
|30 milyon dolar
|8
|Jacksepticeye (Sean McLoughlin)
|27 milyon dolar
|9
|Matt Rife
|25 milyon dolar
|10
|KSI (Olajide Olatunji)
|24 milyon dolar
|11
|Charli D'Amelio
|23 milyon dolar
|12
|Logan Paul
|21 milyon dolar
|13 (eşit)
|Emma Chamberlain
|20 milyon dolar
|13 (eşit)
|Alex Cooper
|20 milyon dolar
|15
|Brent Rivera
|17.5 milyon dolar
|16
|Khaby Lame
|16.5 milyon dolar
|17
|Amouranth (Kaitlyn Siragusa)
|15 milyon dolar
|18 (eşit)
|Huda Kattan
|13 milyon dolar
|18 (eşit)
|Zach King
|13 milyon dolar
|18 (eşit)
|Bailey Sarian
|13 milyon dolar
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