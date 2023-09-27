Haber Tarihi: 27 Eylül 2023 12:54 - Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 12:54

En Çok Kazanan Türk Youtuberlar 2023

En çok para kazanan YouTuber 'lar sıralaması belli oldu. 186 milyon aboneye sahip MrBeast'in kazancı dudak uçuklattı. İşte en çok para kazanan Türk YouTuber'lar

En Çok Kazanan Türk Youtuberlar 2023
Abone Ol
2005 yılında hayatımıza giren video paylaşım platformu YouTube, günümüzde eskiye kıyasla büyük bütçeli videolara ev sahipliği yapıyor. Bu videolar, milyonlarca hatta kimi zaman milyarlarca izleyici çekiyor ve bu da video sahiplerine büyük bir kazanç sağlıyor.
YouTube'ta dünya genelinde tanınan içerik oluşturucularının ne kadar para kazandıkları oldukça merak ediliyor. Bu noktada Forbes tarafından yayımlanan yeni bir rapor, bu soruyu cevaplandırdı. İşte YouTuber'ların tahmini kazançları…

YouTuber 'lar kaç para kazanıyor?

İş dergisi Forbes, Haziran 2022 ile Haziran 2023 tarihleri aralığını esas alarak tahmini olarak en çok para kazanan dünyaca ünlü YouTuber'ları listeledi. Bu listedeki isimler, duyanlara pek de yabancı gelmedi.

YouTuber 'lar kaç para kazanıyor?

Rapora göre en çok kazanan YouTuber, dikkat çekici videolara sahip olan MrBeast. Videolarına dublaj ekleyerek ve takipçilerine para dağıtarak dünya genelinde tanınır hale gelen içerik üreticisinin 82 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

YouTube Premium'un kimsenin bilmediği Lite abonelik katmanı kaldırılıyor. Gelin detaylara beraber göz atalım.

En çok kazanan ikinci, üçüncü ve dördüncü içerik üreticisinin ise sırasıyla Rhett & Link, PrestonPlayz ve Ryan Kaji olduğunu görüyoruz. Bu üç YouTuber'ın da geçtiğimiz yılki gelirlerinin 35 milyon dolar seviyesinde olduğu düşünülüyor. Yani ortada bir eşitlik söz konusu.

En çok kazanan YouTuber'lar şu şekilde sıralandı;


SıraYouTuberGelir
1 MrBeast (Jimmy Donaldson) 82 milyon dolar
2 (eşit) Rhett & Link 35 milyon dolar
2 (eşit) PrestonPlayz (Preston Arsement) 35 milyon dolar
2 (eşit) Ryan Kaji (Ryan's World) 35 milyon dolar
5 Jake Paul 34 milyon dolar
6 (eşit) Markiplier (Mark Edward Fischbach) 30 milyon dolar
6 (eşit) FuckJerry (Elliot Tebele) 30 milyon dolar
8 Jacksepticeye (Sean McLoughlin) 27 milyon dolar
9 Matt Rife 25 milyon dolar
10 KSI (Olajide Olatunji) 24 milyon dolar
11 Charli D'Amelio 23 milyon dolar
12 Logan Paul 21 milyon dolar
13 (eşit) Emma Chamberlain 20 milyon dolar
13 (eşit) Alex Cooper 20 milyon dolar
15 Brent Rivera 17.5 milyon dolar
16 Khaby Lame 16.5 milyon dolar
17 Amouranth (Kaitlyn Siragusa) 15 milyon dolar
18 (eşit) Huda Kattan 13 milyon dolar
18 (eşit) Zach King 13 milyon dolar
18 (eşit) Bailey Sarian 13 milyon dolar
 


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta sakatlık! Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlık!
Adana'da 17 dakikada aynı goller! Adana Demirspor Adana'da 17 dakikada aynı goller!
Şenol Güneş'ten Adana'da 2 rötuş Beşiktaş Şenol Güneş'ten Adana'da 2 rötuş
Samsunspor: 'Kan değişikliğine gitmeyi uygun gördük' Samsunspor Samsunspor: "Kan değişikliğine gitmeyi uygun gördük"
TFF'den fesih kararı! Galatasaray TFF'den fesih kararı!
Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! Beşiktaş Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması!
Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izle kesintisiz donmadan Gündem Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izle kesintisiz donmadan
SON DAKİKA: Adana Demirspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE, Adana Demir Beşiktaş Gündem SON DAKİKA: Adana Demirspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE, Adana Demir Beşiktaş
Canlı maç izle bein Sports 1 - Adana Demirspor Beşiktaş maçı izle skor Gündem Canlı maç izle bein Sports 1 - Adana Demirspor Beşiktaş maçı izle skor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Adana Demirspor - Beşiktaş: 11'ler
2
İsmail Yüksek'e Bayer Leverkusen kancası
3
Fenerbahçe'de Ocak ayı operasyonu: Jorginho
4
Scottie Wilbekin: "Gerçekler ortaya çıkacak"
5
Başakşehir, Kadıköy'e 10 eksikle çıkacak
6
İsmail Kartal'dan Ryan Kent kararı
7
Serge Gnabry'den Bayern Münih'e kötü haber

SON HABERLER

yukarı ok