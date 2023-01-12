Emre Belözoğlu sildi, Galatasaray alıyor!

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Aslan'ın öncelik verdiği bölge belli olurken Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun sildiği isim transferde öne çıktı.Antalyaspor'dan Güray Vural, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve boşta olan Hasan Ali Kaldırım'dan birini transfer etmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, görüşmelere hemen başladı.Sarı-kırmızılıların ilgilendiği 34 yaşındaki Güray için Güney ekibi 400 bin euro istenirken, Sivasspor'un ise Uğur için 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi.