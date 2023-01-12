Emre Belözoğlu sildi, Galatasaray alıyor!

Ara transfer döneminde takıma takviyeyi düşünen Galatasaray, bugün başlayan transferle birlikte önceliği vereceği mevki belli oldu. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun sildiği isim için çalışmalar başladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu sildi, Galatasaray alıyor!
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12 Ocak 2023 08:05
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Aslan'ın öncelik verdiği bölge belli olurken Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun sildiği isim transferde öne çıktı.

HASAN ALİ KALDIRIM, GÜRAY VURAL VE UĞUR ÇİFTÇİ

Antalyaspor'dan Güray Vural, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve boşta olan Hasan Ali Kaldırım'dan birini transfer etmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, görüşmelere hemen başladı.

Sarı-kırmızılıların ilgilendiği 34 yaşındaki Güray için Güney ekibi 400 bin euro istenirken, Sivasspor'un ise Uğur için 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi.



 
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