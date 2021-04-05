Emre Belözoğlu: 'Şampiyonluk hasretine son vereceğiz'

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, Denizlispor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Erol Bulut'un ardından futbolcuların bir reaksiyon göstermek istediklerini ifade eden Emre Belözoğlu, "Her şeyden önce kazanmak güzel, kalbi samimice bizimle atan Fenerbahçelilere bu galibiyeti armağan ediyoruz. Camia zor bir dönemden geçiyor, heğimiz bunu hissediyor. Futbolcularımız, Erol hocanın ayrılığından sonra bir reaksiyon koymak istediler. Oyuncular, maçın ilk yarısında o reaksiyonu göstermek için çaba gösterdiler ama istediğimiz olmadı. İkinci yarıya daha iyi başladık, set oyununu iyi oynadık. Oyunun çözülmesi için zaten gol gerekiyordu, pozisyon da vermedik" dedi.



Ligde maç kazanmanın çok kolay olmadığının altını çizen Belözoğlu, "Kazanmak kolay değil, ligin boyu kısaldı. Ligde kalmak için mücadele eden kadar, şampiyonluk yarışı içerisinde olan takımlar da zorlanıyor. Kazandığımız için mutluyum. 1-0 değerli bir galibiyet oldu ama üstüne inşa etmek istediğimiz başka bir yapı var, daha fazla pratik yapacağız ve biraz zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



Şampiyonluğa olan inancını dile getiren Belözoğlu, "Herkes istiyor, herkes mücadele ediyor ve futbolcularımızdan da oyuna aklımızı koymamızı istiyor. Herkesin çabasını görüyorum ve ben de bu işin sonunun güzel biteceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.



HASRETE SON VERECEĞİZ



"İstediğim, inandığım, güçlü bir oyun var. Bunu yansıtacak kalitemiz ve becerimiz var. İnşallah sezon sonunda camiamızın şampiyonluk hasretine son veririz."



SAMATTA İÇİN ÇOK MUTLUYUM



"Samatta için mutluyum. Çok düzgün ve karakterli bir insan. Gördüğüm en iyi profesyonellerden biri. İstediği ortamı yakaladığında çok daha fazla gol atabileceğine inanıyorum."



ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET



"İç sahada 65 gündür galip gelmeyen bir takım bugün kendi sahasına kazandı. Böyle düşününce, rakiplerimizin de maçlarını kaybetmesiyle birlikte çok daha değerli bir galibiyet haline geldi. Her maçı ayrı ayrı düşünüp motive olacağız."



ARADA 2 PUAN FARK VAR



"Arada 2 puan var. Oynanmamış maçın puan hesabının yapılmayacağını, inanıyorum ki futbola gönül vermiş herkes benim gibi düşünür. O yüzden, arada 2 puan fark var."



BİZ KREDİMİZİ BİTİRDİK



"Herkes puan kaybedebilir ama biz yeterince puan kaybettiğimiz için buna şansımızın olmadığını söylemem gerekiyor. Zorlu bir dönem bizi bekleyecek ama bunun üstesinden gelebilecek bir oyuncu kalitemizin olduğunu düşünüyorum.



