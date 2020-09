Emre Aşık'ın eşi için 20 yıla kadar hapis istemi

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma sürecindeki eşi Yağmur Aşık ve bir şüpheli hakkında, Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı mart ayında "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan Emre Aşık'ın boşanma sürecindeki eşi Yağmur Aşık ve yanındaki cezaevi firarisi Erdi S. hakkında 4 sayfalık iddianame hazırladı.



2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüpheli Yağmur Aşık ile müşteki Emre Aşık'ın evli oldukları ve boşanma aşamasında olmaları ve taraflar arasında devam eden ceza davaları sebebiyle aralarında husumet bulunduğu, şüpheli Erdi S. ile dosya tanığı İlyas Y'nin aynı cezaevinde kalmaları sebebiyle tanıştıkları, İlyas Y'nin 2019 yılı ekim ayında tahliye olduğu, Erdi S'nin ise sonrasında cezaevinden firar ettiği, S'nin 15 Mart 2020 tarihinde İlyas'ı telefon ile aradığı ve eşiyle misafirliğe geleceğini söylediği, aynı günün akşamı saat 19.00 sıralarında İlyas Y'nin Düzce ile Gölormanı köyündeki ikametine şüpheli Yağmur Aşık ile geldikleri, şüpheli Erdi S'nin şüpheli Yağmur Aşık'ı İlyas Y'ye evleneceği kişi olarak tanıttığı belirtildi.



- Cesedi gömmek için yer bakmışlar



Yağmur Aşık'ın kendisinin müşteki Emre Aşık'ın eşi olduğunu ve aralarında sorun olduğunu ve Emre'yi öldürmek istediğini evlerinde kaldıkları İlyas Y'ye söylediği belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:



"Yağmur Aşık ve Erdi S, Emre Aşık'ı öldürmek istediğini ve kimsenin olmadığı, Emre'nin cesedini gömebilecekleri bir yer bulmasını İlyas'tan istedikleri İlyas'ın bunu kabul etmediği ancak sonrasında şüpheliler ve dosya tanığı İlyas'ın birlikte Balıklı Yaylası'na yer bakmak için yola çıktıkları kar nedeniyle fazla ilerleyemeyip durdukları, burada şüpheli Yağmur'un 'Emre'yi öldürünce buralara gömsek olur, buralarda kimse yok' dediği, şüpheli Erdi'nin de olur diyerek desteklediği, sonrasında İlyas'ın evine dönmek için yola çıktıkları, araçta şüphelilerin 'Niyetimiz ciddi, bu adamı ortadan kaldıracağız, her türlü bu adam elimizde, öldürüp gömmek için yer arıyoruz.' diyerek 2 adet tabancayı dosya tanığı İlyas'a gösterdikleri, Emre Aşık'ı öldüreceklerini ve bu işin sonunda şüpheli Yağmur'a para kalacağını, cesedin gömüleceği bir yer göstermesi karşılığında dosya tanığı İlyas'a 10 trilyon (milyon) para teklif ettikleri ancak dosya tanığı İlyas'ın, müşteki Emre Aşık'ın avukatı ile iletişime geçerek şüphelilerin kolluk kuvveti tarafından yakalanmalarını sağladığı bu şekilde şüphelilerin müşteki Emre Aşık'ı öldürmeye yönelik eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı tespit edilmiştir."



İddianamede, cezaevi firarisi şüpheli Erdi S'nin ifadeleri ise şöyle:



"Cezaevinden firar ettikten ve yakalanmam arasındaki süre zarfında Yağmur ile birlikte devamlı İstanbul, Düzce, Bursa, Karasu, İzmit gibi il ve ilçelere seyahat ettik. Buralarda kaldık. Yağmur Aşık'la benim o dönemde gönül birlikteliğim evlenmeden 10 sene öncesine kadar ben kendisini tanıyordum. Cezaevinden firar ettikten sonra Yağmur Aşık ile birlikte olduğumuz süre zarfında Emre Aşık ile ilgili konuşmalarımız geçti. Yağmur'la konuşmalarımızdan anladığım kadarıyla Yağmur, çocuklarını görmekten ziyade onları yanında tutarak Emre Aşık'tan daha fazla nafaka almanın ve çocukları vasıtasıyla kalacak malın derdindeydi. Görüşmelerimizde halen boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürtmek istediğinden bahisle konuşuyordu. Zaman zaman bana bu işi yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de kendisine hayatımda adam öldürmediğimi, şimdiye kadar işlemiş olduğum suçların ufak tefek suçlar olduğunu, bu şekilde bir suçu işlemeyeceğimi söyledim. Hatta bir keresinde bana kanlı bir et parçası getirip buna ateş etmemi söyledi. Ben getirdiği ete ateş ettim ancak Yağmur ateş ettiğim sırada gözümü kıstığımı söyleyerek bana 'Emre Aşık'ı öldürme işini yapamazsın.' dedi. Bu şekilde benden umudunu kesti."



- "Onlara cesedin gömülebileceği tenha bir yer göstermemi istediler"



İddianamede, tanık İlyas Y. ise yaylada kendilerinden şüphelenerek "Sizde bir hal var." dediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bana 'Sana güvenmemiz lazım.' dediler. Ben de güvenebileceklerini söyledim. Daha sonra bana anlatmaya başladılar. Bana Emre Aşık'ın ellerinde olduğunu, onu öldüreceklerini, bu işi hemen halletmeleri gerektiğini, bu işin sonunda Yağmur'a para kalacağını söylediler. Hatta bana 'Sana 10 trilyon (milyon) para vereceğiz.' dediler. Karşılığında da onlara cesedin gömülebileceği tenha bir yer göstermemi istediler. Bu iş için de elini çabuk tut dediler. Anlattıklarına göre İstanbul'da birileri varmış. Emre Aşık'ı ellerinde tutuyormuş. Ben onlara 'Yolu kepçe dozer bir şey bulup açtırırız.' dedim. Daha sonra Erdi ve Yağmur Aşık yanımdan ayrıldılar. O günden sonra her gün beni Erdi S. arayarak bana yolu açtırıp açtırmadığımı, işi halledip halletmediğimi sordular. Ben de karın çok olduğunu söyleyerek halledemediğimi söyledim. 3-4 gün bu şekilde Erdi beni arayarak durumu sordu. Ben de yapamadığımı söyledim."



İlyas Y, bu süre zarfında Emre Aşık'ın kim olduğunu araştırdığını ve avukatına ulaştığını ve olayı anlattığını aktardı.



İddianamede, şüphelilerin müşteki Emre Aşık'ı öldürmek amacıyla gerçekleştirdikleri "silah temin etme" ve "müştekiyi öldürdükten sonra gömmek amacıyla yer temin etmeye çalışmaları" şeklindeki eylemlerin "kasten öldürme" suçunun icrai hareketi niteliğinde olduğunun kabul edilmesi gerektiği belirtilerek, şüpheliler Erdi S. ve Yağmur Aşık'ın müşteki Emre Aşık'a yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



- Olay



26 Mart'ta Erdi S. idaresindeki 34 S 4443 plakalı araç, Düzce İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince rutin kontroller sırasında durdurulmak istenmiş, ihtara uymayan ve bir jandarma personelini hafif şekilde yaralayan sürücü olay yerinden kaçmıştı.



Şüphelilerin bulunduğu adres araştırma sonucu belirlenmiş, sürücü ve araçtaki Yağmur Aşık, kent merkezinde gizlendikleri eve düzenlenen operasyonla ekiplerce gözaltına alınmıştı. Evde iki ruhsatsız tabanca ile 89 fişek ele geçirilmişti.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdi S. tutuklanmış, Aşık ise savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılmıştı.