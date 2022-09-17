İtalya Serie A'nın 7. haftasında Empoli, Bologna deplasmanına konuk oldu.
Empoli, Filippo Bandinelli'nin 75. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Empoli, 7 puana yükseldi. Bologna 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Empoli, Milan'ı konuk edecek. Bologna, Juventus deplasmanına gidecek.
Empoli, Filippo Bandinelli'nin 75. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Empoli, 7 puana yükseldi. Bologna 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Empoli, Milan'ı konuk edecek. Bologna, Juventus deplasmanına gidecek.
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