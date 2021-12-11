Emiliano Martinez: "Messi Copa America'da inanılmazdı"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Arjantili kaleci Emiliano Martinez, vatandaşı Lionel Messi'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Emiliano Martinez: 'Messi Copa America'da inanılmazdı'
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11 Aralık 2021 17:13
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez, Paris Saint Germain forması giyen vatandaşı Lionel Messi ile ilgili açıklama yaptı.

Martinez yaptığı açıklamada, "Messi Copa America'da inanılmazdı ve kazanmamız için elinden geleni yaptı. Hiç bu kadar iyi oynayan birini görmemiştim." açıklamasını yaptı.

Arjantinli kaleci ayrıca, "Turnuva bizim için zor geçti kuru saha ve sıcak hava vardı. Yarı final ve finallerde yorulduk ama Brezilya'daki turnuvayı kazanmayı başardık" ifadelerini kullandı.


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