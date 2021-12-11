Emiliano Martinez: 'Messi Copa America'da inanılmazdı'

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez, Paris Saint Germain forması giyen vatandaşı Lionel Messi ile ilgili açıklama yaptı.



Martinez yaptığı açıklamada, "Messi Copa America'da inanılmazdı ve kazanmamız için elinden geleni yaptı. Hiç bu kadar iyi oynayan birini görmemiştim." açıklamasını yaptı.



Arjantinli kaleci ayrıca, "Turnuva bizim için zor geçti kuru saha ve sıcak hava vardı. Yarı final ve finallerde yorulduk ama Brezilya'daki turnuvayı kazanmayı başardık" ifadelerini kullandı.





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