Emekli maaşı zammı farkları Resmi Gazete 1 Şubat 2024 | Emekli zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

Emekliye ek zam farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta emekliye ek zamda müjdeyi duyurdu ve zam oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Sigorta kapsamı, SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı olan vatandaşlar ise zamlı maaş farklarının yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki, emekliye maaş farkı yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Emekliye ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?



EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?



Ocak 2024 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının 6 aylık artış oranının yüzde 49,25'e yükseltilmesi kararlaştırılmıştı. Bu karar 1 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de henüz yayınlanmadı.



TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanması gerekiyor. İmzalanan düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.



Emekliye ek zam farklarının da Ocak ayının son haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor.



EMEKLİYE EK ZAM RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.



Emekliye ek zamma ilişkin yasal düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibariyle emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?



Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek zam oranı ve 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücreti de belli oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." demişti.



Buna göre; 2024 yılında uygulanacak olan en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak.



2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU



Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:



7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.



10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.



13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.



15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.



17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.



İşte tahsis numarasına göre 4A-4B ve 4C emekli maaşı ödeme günleri;



4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,



Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,



Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.



4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,



Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.



4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.



Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;



Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde



Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde



Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde



Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde



Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde



Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;



Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde



Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde



Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde



Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde



Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde



Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;



Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde



Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde



Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde



Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde



Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde



maaşlarını alırlar.

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