Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Temmuz 2024

Milyonlarca memur ve emekli maaş zammının yüzde 19,3 olarak belirlenmesinin ardından maaş farklarını beklemeye başladı.



MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?



Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz dönemi zam farkları 15 Temmuz tarihinden itibaren ödenecek.



MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?



Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaş zammı oranı belli oldu.



TÜİK verilerine göre, altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.



Buna göre, temmuzda memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 19,3 oldu.



Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2024 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 zam yapılmıştı.

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