Ehliyet ile oy kullanilir mi, yeterli mi? 31 Mart 2024

Ehliyetle oy kullanılır mı? Yerel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidecek seçmenler birçok konuyla birlikte bu sorunun da cevabını merak edip araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Yüksek Seçim Kurulu tarafından merak edilen soruya gelen cevap...

Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler olabilecek.Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler olabilecek.

Sonuç olarak ehliyet ile oy kullanımı gerçekleştirilebilecek.