Efecan Karaca: 'Cesaretsiz oynadık!'

Alanyaspor'da Efecan Karaca, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Efecan yaptığı açıklamada, "İlk yarı yok gibiydik! Cesaretsiz oynadık! Kırmızı karttan sonra özgüvenimiz yerine geldi. Galatasaray için 10 kişi oynamak kolay değildi. Devre arasında hocamızın konuşmaları işe yaradı. Galatasaray karşısında kazanabilirdik. Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı geri gelmek çok önemli." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Hocamız devrede 'Siz bu değilsiniz, bu kadar korkak oynamazsınız' dedi. Ben de kaptanım, çıktım ve 'Oynayalım, gerekirse 4-0, 5-0 olsun' dedim. Çıktık ve elimizden geleni yaptık." ifadelerini kullandı.





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