Edirneli Romanlardan Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler, katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle Erman Toroğlu hakkında şikayet dilekçesini sundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Edirneli Romanlardan Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2021 16:52
Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler, futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Erdem Güyümgüler ve beraberindekiler, Edirne Adliyesine giderek savcılığa Toroğlu hakkındaki şikayet dilekçesini sundu.

Güyümgüler, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Toroğlu'nun sözlerini kınadıklarını belirtti.

Romanların Türk toplumunun asli unsuru olduğunu belirten Güyümgüler, "Romanlar, ezanın dinmemesi, vatanın bölünmemesi için her zaman canını verir. Böyle vatanını seven, vergisini veren ve çalışan bir toplumu ayrıştırmak ve ötekileştirmekten dolayı Toroğlu'nu kınıyoruz." diye konuştu.

Güyümgüler, Romanların tüm haklarını koruyacaklarını sözlerine ekledi. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için