Haber Tarihi: 28 Temmuz 2023 17:33 - Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 17:33

Edin Dzeko Müslüman mı? Dzeko Müslüman mı?

Son dakika Fenerbahçe Edin Dzeko transferini tamamladı. 38 yaşındaki oyuncu 3 senedir Inter Milan'da forma giyiyordu. Dünyaca ünlü santrafor, Şampiyonlar Ligi finalinde de ilk 11'de başlamıştı. Bu noktada Bosna Hersekli olmasından ötürü Edin Dzeko Müslüman mı sorusu yanıt aramakta. Saraybosna doğumlu oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi. Peki, Edin Dzeko dini ne, Müslüman mı? İşte konu hakkında detaylar

Edin Dzeko Müslüman mı? Dzeko Müslüman mı?
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko ilk resmi maçına çıktı. Performansı ile beğeni toplayan Dzeko hakkında detaylar da merak edildi. Peki, Dzeko müslüman mı? Edin Dzeko Hıristiyan mı, Müslüman mı?
DZEKO KİMDİR?

Edin Dzeko, Boşnak milli futbolcudur. forvet pozisyonunda görev yapan oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe takımında forma giymektedir. Ayrıca Bosna-Hersek milli takımının da kaptanlığını yapmaktadır. Ayrıca Bosna-Hersek millî takımının en çok gol atan futbolcusu konumundadır
DZEKO MÜSLÜMAN MI?

Edin Dzeko Müslüman'dır.

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