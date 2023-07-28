Edin Dzeko Müslüman mı? Dzeko Müslüman mı?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko ilk resmi maçına çıktı. Performansı ile beğeni toplayan Dzeko hakkında detaylar da merak edildi. Peki, Dzeko müslüman mı? Edin Dzeko Hıristiyan mı, Müslüman mı?Edin Dzeko, Boşnak milli futbolcudur. forvet pozisyonunda görev yapan oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe takımında forma giymektedir. Ayrıca Bosna-Hersek milli takımının da kaptanlığını yapmaktadır. Ayrıca Bosna-Hersek millî takımının en çok gol atan futbolcusu konumundadırEdin Dzeko Müslüman'dır.