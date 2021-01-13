Bordo-mavililer, St Etienne'nin Edgar Ie için için yaptığı teklifi geri çevirdi.



Hürriyet gazetesine göre Fransız kulüp, 27 yaşındaki stoper için 3 milyon önerdi. Ancak yönetim, takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan Edgar'ı bu rakama satmalarının mümkün olmadığını St Etienne'e iletti.



Öte yandan İtalya'dan teklifler alan Majid Hosseini'nin de takımda kalmasına karar verildi.



