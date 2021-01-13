Edgar Ie'ye transfer vetosu

Trabzonspor, Edgar Ie için St Etienne'nin yaptığı teklif reddetti

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Edgar Ie'ye transfer vetosu
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13 Ocak 2021 11:12
Bordo-mavililer, St Etienne'nin Edgar Ie için için yaptığı teklifi geri çevirdi.

Hürriyet gazetesine göre Fransız kulüp, 27 yaşındaki stoper için 3 milyon önerdi. Ancak yönetim, takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan Edgar'ı bu rakama satmalarının mümkün olmadığını St Etienne'e iletti.

Öte yandan İtalya'dan teklifler alan Majid Hosseini'nin de takımda kalmasına karar verildi.



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