Haber Tarihi: 18 Nisan 2025 12:33 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 12:33

Eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı? 2025

23 Nisan çarşamba günü eczaneler açık mı sorusu ilaç almak isteyen kişilerce sorgulanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil. Peki, 23 Nisan'da eczaneler açık mı?

Eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı? 2025
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23 Nisan çarşamba günü yani resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Sağlık kuruluşlarında hastane, sağlık ocağı ve eczanelerde işi olacaklar ise merak içerisinde "hastane, eczane ve sağlık ocağı açık mı?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

HASTANE, SAĞLIK OCAĞI VE ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve resmi tatil. Bu nedenle sağlık ocağı, hastane ve eczaneler kapalı olacak. Ancak acil servisler hizmet verecekler.

Nöbetçi eczaneler ise gün boyu hizmet verecek.

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