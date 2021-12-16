Eczacıbaşı, CEV Kupası'nda çeyrek finalde!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanşında Slovenya temsilcisi Calcit ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit 3-0 kazandı.
İlk maçı da 3-0 kazanan turuncu-beyazlı takım çeyrek finale yükseldi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Jennifer Hesse (Almanya), Roberto Boris (İtalya)
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande Baladın, Merve Atlıer, Boskovic, McKenzie, Heyrman (Zeynep Palabıyık, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, Elif Şahin)
Calcit: Mihevic, Kostic, Radiskovic, Charuk, Eva Mori, Siftar (Janezic, Sillah, Lenart, Zorman, Cizman)
Setler: 25-19, 25-17, 25-23
Süre: 65 dakika (20, 22, 23)
Mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit 3-0 kazandı.
İlk maçı da 3-0 kazanan turuncu-beyazlı takım çeyrek finale yükseldi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Jennifer Hesse (Almanya), Roberto Boris (İtalya)
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande Baladın, Merve Atlıer, Boskovic, McKenzie, Heyrman (Zeynep Palabıyık, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, Elif Şahin)
Calcit: Mihevic, Kostic, Radiskovic, Charuk, Eva Mori, Siftar (Janezic, Sillah, Lenart, Zorman, Cizman)
Setler: 25-19, 25-17, 25-23
Süre: 65 dakika (20, 22, 23)