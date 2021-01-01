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Drummond'ın bir sonraki durağı Raptors olabilir!

Toronto Raptors ve Cleveland Cavaliers'ın, Andre Drummond için muhtemel bir takasla ilgili görüşmeler yaptıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors ve Cleveland Cavaliers'ın, Andre Drummond için muhtemel bir takasla ilgili görüşmeler yaptıkları bildirildi.

Drummond'ı LA Clippers'a karşı Pazar günkü maçta dinlendiren Cavaliers'ın, 25 Mart'taki son takas tarihinden önce kendisini oynatmayı planlamadığı belirtildi.

Cleveland'ın Drummond için ciddi bir görüşme yapmadığı ve 28.7 milyon dolarlık süresi dolan sözleşmesinin, potansiyel talipler için bir engel oluşturabileceği söylendi.

Drummond'ın kontratının ödenip serbest bırakılması gibi bir konuyla ilgili herhangi bir tartışma olmadığı da iddia edildi.

Ekibin Drummond'ı, başantrenör JB Bickerstaff ile yaptığı görüşmelerden sonraki tavrından dolayı Pazar günü oynatmadığı açıklandı. Drummond, Pazar günkü maç sırasında, önünde "Elveda" ifadesi yazan bir tişört giymişti.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon oynadığı 25 maçta 17.5 sayı, 13.5 ribaund, 2.6 asist, 1.6 top çalma ve 1.2 blok ortalamaları yakalamıştı ve sezon sonunda sınırsız bir serbest oyuncu olacak.


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