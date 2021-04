Drummond: "Hücum tarafında, kariyerimin en kötü dönemindeyim"

Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond, Lakers forması altında hücumda yaşadığı sıkıntılardan bahsetti.



Lakers'ın Charlotte Hornets'a karşı 101-93'lük galibiyeti, takımın yedi maçlık deplasman yolculuğunu 4-3'lük bir seriyle kapatmasını sağlamış olsa da, Drummond, Hornets'a karşı 2/7 şut isabetiyle yalnızca 4 sayıda kalmıştı. Bu, 27 yaşındaki oyuncunun New York Knicks'e karşı mağlubiyette yalnızca 3 sayı bulmasından bir gece sonra gerçekleşmişti.



Drummond, hücumdaki sıkıntıları hakkında şunları söyledi:



"Hücum tarafında, muhtemelen kariyerimde oynadığım en kötü dönemdeyim. Takımda halen bir şeyleri çözmeye çalışıyorum. Ama bunun kafama girmesine izin vermiyorum. Neden burada olduğumu biliyorum, ki bu da takıma savunmada yardımcı olmak. Hücum tarafında da ritmimi bulacağım."



Yakın zamandaki vasat altı performansı, Drummond'ın Lakers'a katıldığından beri maç başına sayı ortalamasını yalnızca 10.5'ta tutmuş oldu. Drummond, NBA'de oynadığı dokuz sezonda maç başına 14.6 sayılık bir ortalamaya sahip ve serbest bırakılmadan önce, Cleveland Cavaliers ile oynadığı 25 maçta da 17.5 sayı ortalaması tutturmuştu.



"LeBRON VE AD DÖNÜNCE, OTURACAKTIR"



Drummond, LeBron James'in ve Anthony Davis'in birkaç haftaya gerçekleşecek geri dönüşlerinin, kendisinin takım için oynaması gereken role daha iyi alışmasını sağlayacağına inandığını da sözlerine ekledi:



"Bence takım olarak, adamlar sağlıklı bir şekilde geri döndüğünde bunu halletmenin bir yolunu bulacağız. Çünkü şöyle düşünmek gerek, her gece farklı bir beşliyle oynuyoruz. Yani her gece kiminle oynadığımızı bilmediğimizde, çok fazla kimyamız olmaması normal. Bu yüzden de maçları, ağırlığımızı savunmaya vererek kazanmaya çalışıyoruz."