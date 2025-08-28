28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Down sendromlu Ebubekir'e, Konyaspor'dan sürpriz

Konya'da odasını çok sevdiği Konyaspor'un renklerine boyatan ve fırsat buldukça stattaki yerini alarak takımı destekleyen down sendromlu Ebubekir Tepe'yi, Konyasporlu yöneticiler ile 2 futbolcu ziyaret etti.

calendar 28 Ağustos 2025 12:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Down sendromlu Ebubekir'e, Konyaspor'dan sürpriz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Konyasporlu futbolcular Melih İbrahimoğlu ve Alassane Ndao, down sendromlu taraftar Ebubekir Tepe ile bir araya geldi.

Down sendromlu 18 yaşındaki Ebubekir Tepe'nin Konyaspor sevgisini ve her fırsatta tribündeki yerini alarak takımını desteklediğin öğrenen Konyaspor futbol şube sorumluları Yusuf Küçükbakırcı ve Oktay Erkek ile futbolculardan Melih İbrahimoğlu ve Alassane Ndao, Mehmet ile Raziye Tepe çiftinin evini ziyaret etti.

Konyasporlu yönetici ve futbolcular, Ebubekir'in yeşil-beyazlı renklerle boyalı odasını gezerek, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.



Futbolcular Melih İbrahimoğlu ve Alassane Ndao, Ebubekir ve ailesiyle bir süre sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.

- "Elimizden geldiğince maçlara gitmeye çalışıyoruz"

Oğluyla her fırsatta Konyaspor'un maçlarını izleyen baba Mehmet Tepe, kendilerini ziyaret eden yeşil-beyazlı camiaya teşekkür etti.

Ebubekir gibi kendilerinin de ziyarete çok sevindiğini vurgulayan Tepe, "Konyasporlu futbolcular evimizi ziyarete gelince Ebubekir çok mutlu oldu. Konyaspor'u çok seviyoruz. Biz de taraftar olarak, elimizden geldiği kadar maçlara gitmeye, onları desteklemeye çalışıyoruz." dedi.

Futbolcu Melih İbrahimoğlu ise tesise gelerek kendilerini ziyaret eden Ebubekir'e teşekkür etti.

Aralarındaki dostluk ve muhabbeti artırmak için kendilerinin de Ebubekir'i ziyaret ettiğini anlatan Melih İbrahimoğlu, "Konyasporlu futbolcular, her zaman taraftarının yanındadır. Taraftarı mutlu etmek gerekiyor çünkü taraftar da bizi mutlu ediyor. Ziyaret isteğimizi geri çevirmedikleri için ailesine de teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
