Dortmund, Stuttgart'ı yendi! Haaland yine atamadı!

Borussia Dortmund, Bundesliga'da Stuttgart'ı deplasmanda 3-2 yenerken, Erling Haaland yine gol atamadı.Norveçli genç yetenek, milli takım da dahil arka arkaya 6 resmi maçı boş geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; borussia-dortmund.com
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Dortmund, Stuttgart'ı yendi! Haaland yine atamadı!
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10 Nisan 2021 23:43
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart'ı 3-2 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 28. haftasında Mercedes-Benz Arena'da Stuttgart'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 17. dakikada Sasa Klajdzic'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund 47. dakikada Jude Bellingham ve 52. dakikada Marco Reus'un attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Stuttgart 78. dakikada Daniel Didavi'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi.

Borussia Dortmund, 80. dakikada Ansgar Knauff ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar, bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken Stuttgart ise 39 puanda kaldı.



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