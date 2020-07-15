Dortmund, Andre Schürrle'nin sözleşmesini feshetti

Borussia Dortmund, 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Andre Schürrle'nin feshedildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Dortmund, Andre Schürrle'nin sözleşmesini feshetti
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15 Temmuz 2020 13:30
Borussia Dortmund, 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Andre Schürrle'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova'da kiralık olarak geçiren Schürrle, kariyerinde Fulham, Wolfsburg, Chelsea, Leverkusen ve Mainz gibi takımlarda forma giydi.

Dortmund'dan ayrılık süreci hakkında konuşan Schürrle, "Harika yılları geride bıraktık ve hem benim hem de kulüp için yeni opsiyonları değerlendirme zamanı geldi" dedi.



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