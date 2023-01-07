Doğucan Haspolat formaya göz kırptı

Süper Lig'de 2. haftadaki Antalyaspor maçından sonra ligde en uzun süreyi Giresunspor karşısında alan Doğucan Haspolat, oyuna girer girmez şık bir vuruşla fileleri havalandırmıştı.



22 yaşındaki futbolcu, istekli görüntüsü ve attığı golle orta sahadaki forma rekabetine güçlü bir şekilde dahil oldu.



Abdullah Avcı'nın, Doğucan'a Alanyaspor deplasmanında da sonradan görev vermesi bekleniyor.





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