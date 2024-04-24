Haber Tarihi: 24 Nisan 2024 11:11 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 11:11

DOAS temettü ne zaman yatacak? (2024-Nisan)

BIST 100 Endeksi'ndeki Doğuş Otomotiv (DOAS), hisse başına net 5 lira 11 kuruş temettü dağıtacak. Peki, DOAS temettü ne zaman yatacak? (2024) Doğuş Otomotiv temettü ne zaman yatacak?

DOAS temettü ne zaman yatacak? (2024-Nisan)
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Doğuş Otomotiv 16 Nisan'da KAP'a yaptığı bildirimde kesinleşen temettü miktarı ve tarihini duyurdu. Buna göre Doğuş Otomotiv 2023 yılı karından pay başına brüt 40,9090909 TL, net 36,8181818 TL temettü ödeyecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 19 Nisan 2024 ve ödeme tarihi 24 Nisan 2024 olarak duyuruldu.

DOĞUŞ OTOMOTİV'DEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Doğuş Otomotiv'den KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz, 2023 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği kârın, TTK hükümleri, SPK mevzuatı ile esas sözleşmemiz, kâr dağıtım politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek; nakden kâr dağıtımının toplam 11.500.000.000 TL olarak belirlenmesi, bu tutardan 2023 yılı içerisinde ödemesi yapılan 2.500.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 9.000.000.000 TL'nin nakden dağıtımının yapılmasına ve kâr payı ödemelerine 19 Nisan 2024 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin teklif genel kurul tarafından onaylanmıştır.
 
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