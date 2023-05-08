DKAB atama taban puanları 2023: DKAB atama kontenjanları MEB

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)

Alan Adı Atama

Yılı Atama

Sayısı Başvuru

Sayısı

Sözlü Sınav

Taban Puanı KPSS

Taban Puanı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2022

TEMMUZ 1.218 4.227 78 77,98958 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2021

EYLÜL 1.030 6.047 80 79,56308 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2021

MART 1.805 8.192 79 78,74467 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2020

HAZİRAN 1.801 7.775 74 74,31361 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2020

OCAK 1.836 8.141 76 76,14472 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2019

AĞUSTOS 1.922 9.127 75,00 74,73361 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2019

ŞUBAT 1.910 11.284 78,00 77,56972 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2018

TEMMUZ 1.907 5.096 76,00 75,45369 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2017

TEMMUZ 2.143 5.398 74,00 69,82836





Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan DKAB Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda DKAB Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.