Haber Tarihi: 08 Mayıs 2023 16:35 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 16:35

DKAB atama taban puanları 2023: DKAB atama kontenjanları MEB

MEB DKAB öğretmenliği atama puanları 2023: DKAB öğretmenliği atama kontenjanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, deprem bölgesinde görevlendirilecek 45 bin öğretmen atamasında detaylar belli oldu. MEB'in resmi sitesinde paylaşılan listede 45 bin öğretmen ataması için brani dağılımı, kontenjanlar ve branşa göre taban puanlar açıklandı. 27 Mart - 1 Nisan tarihlerindegerçekleşecek atamalara başvuru yapmak isteyen öğretmen adaylarının arama motorlarında araştırdığı MEB 45 bin atama kontenjanları, branş dağılımı ve taban puanları listesini haberimizde derledik...

DKAB atama taban puanları 2023: DKAB atama kontenjanları MEB
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Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... 

DKAB atama puanları 2023: DKAB atama kontenjanları 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan DKAB Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda DKAB Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)

Alan Adı Atama
Yılı		 Atama
Sayısı		 Başvuru
Sayısı
 Sözlü Sınav
Taban Puanı		 KPSS
Taban Puanı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2022
TEMMUZ		 1.218 4.227 78 77,98958
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2021
EYLÜL		 1.030 6.047 80 79,56308
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2021
MART		 1.805 8.192 79 78,74467
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2020
HAZİRAN		 1.801 7.775 74 74,31361
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2020
OCAK		 1.836 8.141 76 76,14472
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2019
AĞUSTOS		 1.922 9.127 75,00 74,73361
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2019
ŞUBAT		 1.910 11.284 78,00 77,56972
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2018
TEMMUZ		 1.907 5.096 76,00 75,45369
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2017
TEMMUZ		 2.143 5.398 74,00 69,82836


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