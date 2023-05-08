DKAB atama taban puanları 2023: DKAB atama kontenjanları MEB

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... DKAB atama puanları 2023: DKAB atama kontenjanları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan DKAB Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda DKAB Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)
https://www.sporx.com/pdr-atama-puanlari-2023-pdr-atama-kontenjanlari-meb-2023-SXHBQ1018145SXQ
|Alan Adı
|Atama
Yılı
|Atama
Sayısı
|Başvuru
Sayısı
|Sözlü Sınav
Taban Puanı
|KPSS
Taban Puanı
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
|2022
TEMMUZ
|1.218
|4.227
|78
|77,98958
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
|2021
EYLÜL
|1.030
|6.047
|80
|79,56308
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
|2021
MART
|1.805
|8.192
|79
|78,74467
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
|2020
HAZİRAN
|1.801
|7.775
|74
|74,31361
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
|2020
OCAK
|1.836
|8.141
|76
|76,14472
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
|2019
AĞUSTOS
|1.922
|9.127
|75,00
|74,73361
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
|2019
ŞUBAT
|1.910
|11.284
|78,00
|77,56972
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
|2018
TEMMUZ
|1.907
|5.096
|76,00
|75,45369
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
|2017
TEMMUZ
|2.143
|5.398
|74,00
|69,82836
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