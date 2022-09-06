Djilobodji: 'Kolay bir maç olabilirdi'

Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Papy Djilobodji, Galatasaray'a karşı 2-1 kaybettikleri mücadele sonrası konuştu.



Kısa bir açıklama yapan Djilobodji'nin sözleri şu şekilde;



Taraftarımız adına çok üzgünüz. Kolay bir maç olabilirdi kırmızı karttan dolayı ikinci yarı birçok şans yakaladık, denedik ama futbolda bir tabir vardır; eğer rakibin işini bitiremezsen rakip senin işini bitir diye. Biz bu maçı bir an önce unutup, bir dahaki maça hazırlanmamız lazım"





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