Djilobodji: "Kolay bir maç olabilirdi"

Gaziantep FK forması giyen Papy Djilobodji, Galatasaray karşısında aldıkları mağlubiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Djilobodji: 'Kolay bir maç olabilirdi'
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06 Eylül 2022 00:24
Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Papy Djilobodji, Galatasaray'a karşı 2-1 kaybettikleri mücadele sonrası konuştu.

Kısa bir açıklama yapan Djilobodji'nin sözleri şu şekilde;

Taraftarımız adına çok üzgünüz. Kolay bir maç olabilirdi kırmızı karttan dolayı ikinci yarı birçok şans yakaladık, denedik ama futbolda bir tabir vardır; eğer rakibin işini bitiremezsen rakip senin işini bitir diye. Biz bu maçı bir an önce unutup, bir dahaki maça hazırlanmamız lazım"

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