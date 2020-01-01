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Dinwiddie: "Steve Nash ile, mükemmel uyumluyuz"

Brooklyn Nets'in guardı Spencer Dinwiddie, yeni koçu Steve Nash'in kendisi ile "mükemmel bir uyum" yakalamış olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in guardı Spencer Dinwiddie, yeni koçu Steve Nash'in kendisi ile "mükemmel bir uyum" yakalamış olduğunu söyledi.

Dinwiddie, Nets Daily'ye Nash hakkında şunları söyledi:

"Basketbol zekası rakipsiz. Birçok kez MVP olmuş, tüm zamanların en iyi oyun kurucularından ve birçok şey öğrenebileceğiniz biri. Ve benim bulunduğum konumu düşününce, en iyi basketbolunu yaşı ilerlediğinde oynadığı bir kariyere de sahipti. Bu yüzden, takip etmeyi çok istediğim bir kariyer eğrisi ve kariyer yolu var. Yani bu şekilde benim için mükemmel uyumlu biri."

Nash'in başantrenör olması ve Kevin Durant ve Kyrie Irving'in kadroya geri dönmesiyle, Nets'in gelecek sezon şampiyonluk yarışmacılarından biri olması bekleniyor.


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