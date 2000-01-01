Dinwiddie: "Ligdeki en iyi hücum, Dallas'ta!"

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, Dallas Mavericks'in dün geceki Houston Rockets karşılaşmasındaki hücum performansına övgüde bulundu.



Dinwiddie, herkes gibi evden NBA sezonunu seyrediyordu ve Houston'ın uzatma periyodunda Mavericks'e karşı 153-149 kazandığı karşılaşmayı izledikten sonra, izlenimlerini paylaşmak için Twitter'daydı.



26 yaşındaki oyuncu, şu tweet ile Mavericks hücumunu övdü:



"Dallas gerçekten ligdeki en iyi hücuma sahip. Peh peh!"



Dallas'ta dün gece, dört oyuncu 20'den fazla sayı bulmuştu: Kristaps Porzingis (39), Luka Doncic (28), Trey Burke (31) ve Tim Hardaway Jr. (24).



