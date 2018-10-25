Dilara Narin Avrupa Şampiyonu!

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 6. Günün sonunda piste çıkan 75 kilo da yarışan sporcumuz Dilara Narin koparmada 92 kilo ile bronz, silkmede 120 kilo ile altın, toplamda ise 212 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu ve istiklal marşımızı Polonya'nın Zamosc kentinde coşkuyla okuttu.Müsabakanın ardından İstiklal Marşı'nı okutmanın büyük onurunu yaşayan Dilara Narin, karşılaşmalara çok yoğun bir programla hazırlandığını, Türk bayrağını Polonya'da dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı'nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi ve Antrenörlerinin kendisine büyük destek verdiğini belirten milli sporcu İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım dedi.Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 6. gününde Millilerimizin toplam madalya sayısı 10 altın, 6 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 25 madalyaya ulaştı.Millilerimizin yarışma takvimi 26 Ekim de 90 kilo da yarışacak sporcumuz Tuğçe Boynueğri saat 12:00 de + 90 kilo da yarışacak sporcumuz Melike Ünal saat 14:00 de +105 kilo da yarışacak sporcumuz Yıldıray Kaplan saat 18:30 da sporcularımıza başarılar dileriz.Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar madalya alan sporcumuzu, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum diyerek hiçbir başarının tesadüf olmadığını yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.