Haber Tarihi: 19 Ağustos 2024 13:45 - Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 13:45

Dilan Polat tahliye oldu mu? Son dakika Dilan Polat çıktı mı?

Son dakika haberi: Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat tahliye edildi. Dilan Polat tahliye oldu mu? Son dakika Dilan Polat çıktı mı?

Dilan Polat tahliye oldu mu? Son dakika Dilan Polat çıktı mı?
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Dilan Polat için tutuksuz yargılama kararı verildi. Dilan Polat tahliye oldu mu? Son dakika Dilan Polat çıktı mı?

Geçtiğimiz ay Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulunmuştu.

Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetmişti.
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