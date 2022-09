Diego Rossi: 'Doğru yoldayız'

Fenerbahçe'de Diego Rossi, 5-0'lık Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi.



Rossi, "Takım kazanınca her zaman mutlu oluyorsunuz. Bugün takım iyi futbol oynadı ve kazandı. Bunun için mutluyum" dedi.



İki kulvarda da yola devam ettiklerini söyleyen Uruguaylı futbolcu, "Hangi turnuvada oynarsak oynayalım, her maçı kazanmak için oynuyoruz. İki kulvarda da iyi gidiyoruz şu ana kadar, böyle devam etmek istiyoruz. Doğru yoldayız." diye konuştu.



Rossi, son olarak milli takıma seçilmesi ile ilgili olarak, "Her zaman ülkenizin formasını giymek büyük bir gururdur. Ben de çok mutluyum. Benim için güzel bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı.









