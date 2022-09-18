Diego Rossi: "Doğru yoldayız"

Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi, Alanyaspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Diego Rossi: 'Doğru yoldayız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Eylül 2022 22:16
Fenerbahçe'de Diego Rossi, 5-0'lık Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi.

Rossi, "Takım kazanınca her zaman mutlu oluyorsunuz. Bugün takım iyi futbol oynadı ve kazandı. Bunun için mutluyum" dedi.

İki kulvarda da yola devam ettiklerini söyleyen Uruguaylı futbolcu, "Hangi turnuvada oynarsak oynayalım, her maçı kazanmak için oynuyoruz. İki kulvarda da iyi gidiyoruz şu ana kadar, böyle devam etmek istiyoruz. Doğru yoldayız." diye konuştu.

Rossi, son olarak milli takıma seçilmesi ile ilgili olarak, "Her zaman ülkenizin formasını giymek büyük bir gururdur. Ben de çok mutluyum. Benim için güzel bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ