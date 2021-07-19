Diego Costa 4 milyon Euro istedi

Dünyaca ünlü santrforun transferi askıya alındı. Beşiktaş'ın teklifine prensipte 'Evet' diyen Diego Costa, yılda 4 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme talep etti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Diego Costa 4 milyon Euro istedi
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19 Temmuz 2021 09:14
Beşiktaş ile Diego Costa arasında devam eden transfer görüşmelerde pazar günü önemli bir gelişme yaşandı.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Siyah beyazlıların teklifine prensipte olumlu yanıt veren Brezilya asıllı İspanyol golcü, yıllık net 4 milyon Euro garanti para ve 2 yıllık sözleşme istedi.

Futbol şubesi Sorumlusu Emre Kocadağ, Diego Costa'nın bu talebini teknik direktör Sergen Yalçın'a iletti.

Yalçın, 33 yaşına gelen bir futbolcuya bu kadar yüksek para ödenmesinin doğru olmayacağını ifade ederek, transferin şimdilik askıya alınmasını istedi. 


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