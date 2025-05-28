Haber Tarihi: 28 Mayıs 2025 12:24 - Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 12:24

DHL Kargo MNG mi? MNG DHL mi Oldu? İşte Cevabı!

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo ile dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden DHL arasındaki ilişki, son zamanlarda pek çok kişinin merak konusu haline geldi. Özellikle "DHL Kargo MNG mi?" ve "MNG DHL mi oldu?" gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı. Peki, DHL Kargo MNG mi? MNG DHL mi oldu?

DHL Kargo MNG mi? MNG DHL mi Oldu? İşte Cevabı!
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Türkiye lojistik sektörünün öncü oyuncularından DHL eCommerce Türkiye, yalnızca güçlü dağıtım ağıyla değil, e-ticaret odaklı lojistik çözümlerine getirdiği yenilikçi yaklaşımla da öne çıkıyor. MNG Kargo'nun global DHL çatısı altına girmesiyle birlikte yepyeni bir sayfa açan şirket, yerel uzmanlığını uluslararası deneyimle birleştirerek sektörde köklü bir dönüşüm başlatıyor. Peki, DHL Kargo MNG mi? MNG DHL mi oldu? 

DHL KARGO MNG Mİ OLDU?

MNG kargo satıldı mı, neden ismi değişti? MNG kargo DHL mi oldu? DHL eCommerce kimin? Sorgulamaları isim değişikliği sonrasında markayı kullananlar tarafından araştırılmaya başlandı. Lojistik ve finans sektöründe faaliyet gösteren DHL Group, MNG Kargo'yu bünyesine kattı. MNG Kargo, 2023 yılında global lojistik lideri DHL tarafından satın alınmasının ardından resmi olarak marka dönüşüm sürecini başlattı. Artık MNG Kargo, hizmetlerine DHL eCommerce adıyla devam edecek. İşte firma ile ilgili detaylar.

DHL ECOMMERCE KİMİN?

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden MNG Kargo, Alman lojistik devi DHL Group tarafından satın alındı. DHL Group, MNG Kargo ve bağlı şirketlerinin tamamının hisselerini satın alarak, Türkiye'deki kargo teslimat pazarındaki varlığını güçlendirdi.

KARGO GÖNDERİLERİ NE OLACAK?

Türkiye genelinde 850'den fazla şube, 27 transfer merkezi (bunların 7'si ileri teknolojiye sahip aktarma merkezi), 14 bölge müdürlüğü ve 10.000'den fazla çalışanıyla DHL eCommerce, bireysel ve kurumsal müşterilerine kesintisiz ve güvenilir lojistik hizmeti vermeye devam edecek. Marka değişikliğiyle birlikte kullanıcıların aklında en çok merak edilen konulardan biri gönderi süreçleriydi. Şirket ise bu konuda açıklık getirerek, gönderi süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti. Müşteriler, ister en yakın şubeden ister çevrim içi platformlardan kolaylıkla gönderi işlemi yapabilecek. Müşteriler MNG Kargo'nun sitesine girse bile DHL eCommerce web sitesine yönlendirilecek.

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