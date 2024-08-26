Haber Tarihi: 26 Ağustos 2024 18:00 - Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 18:00

DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS sonuçları açıklandı mı? 2024 ÖSYM sonuç

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2024 sonuçları, sınava giren binlerce aday tarafından heyecanla bekleniyor. 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları, ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre açıklanacak. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sınav sonuç ekranı 2024!

DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS sonuçları açıklandı mı? 2024 ÖSYM sonuç
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DGS sonuçları neden açıklanmıyor? Sorusu gündemde yer alıyor. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için sık sık osym.gov.tr adresini ziyaret ediyor ve E-Devlet üzerinden sonuç ekranına ulaşmaya çalışıyor. Ancak, sonuçlarla ilgili henüz güncel bir duyuru yapılmamış olması, adaylar arasında bazı soru işaretlerine yol açıyor. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sınav sonuç ekranı 2024!

DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

DGS sonuçlarının açıklanması için ÖSYM tarafından belirtilmekte olan sınav takvimindeki sınav sonuç tarihi bekleniyor. DGS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre, DGS sonuçları bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının, belirlenen takvime göre 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Ancak, ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar, açıklandığında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilir olacak.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak sınav sonuçlarını sorgulayabilecekler. Sonuçların açıklandığı gün, sistem üzerinden tüm adaylar kolaylıkla sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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