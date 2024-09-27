DGS ek tercih var mı? 2024 DGS ek tercih ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercih 2024 tarihleri için gözler ÖSYM'den gelecek olan açıklamalara çevrildi. Sonuçların ardından üniversiteye geçiş yapamayan adayların gündeminde DGS ek tercihler yer alıyor. DGS ek tercihler adayların sınavdan elde ettikleri DGS taban puanları ve kontenjanlara göre gerçekleştirilecek. DGS ek tercih kılavuzu 2024 yayımlandı mı? ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde? İşte DGS ek kontenjan ve taban puanları

İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Heyecanla beklenen 2024 DGS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin resmi duyurusuna göre, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, 27 Eylül 2024 tarihinde, saat 10.00'dan itibaren yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulayabilirler.

Peki, DGS ek tercih ne zaman 2024, bu yıl DGS ek terch var mı? Ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı?

Ek tercihler boş kontenjan olması halinde ÖSYM tarafından duyurulacak, henüz ek tercihlere yönelik bir tarih paylaşılmadı.

Ek tercih yapabilmek için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olmak gerekiyor.