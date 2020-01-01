DeRozan, Spurs'de "mutsuz" olduğu iddialarını yalanladı

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, Instagram'da Spurs ile geleceğiyle ilgili çıkan söylentilere cevap verdi.



İddiaya göre DeRozan'ın, San Antonio'da mutsuz olduğu ve takımla yollarını ayırmak istediği belirtilmişti.



DeRozan, IG hesabında, ünlü rap sanatçısı Ice Cube'un oynadığı "Friday" filminden, Cube'un karakterinin şaşkına döndüğü bir sahneyi paylaşarak, altına "Bunu ne zaman söylediğimi anlamaya çalışırken" açıklamasını yazdı.



Geçtiğimiz sezon 68 maçta DeRozan, 22.1 sayı (%53.1 şut isabeti ile), 5.5 ribaund, 5.6 asist ve 1.0 top çalma ortalamaları kaydetmişti.



DeMar'ın gelecek sezon için sözleşmesinde bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.



