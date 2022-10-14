Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Corendon Alanyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 3-2'lik skorla kazandı ve 3 maç sonra galip geldi.



Mücadelede Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Ahmed Hassan, 51. dakikada Arnaud Lusamba ve 70. dakikada Idrissa Doumbia attı. Konuk ekip Antalyaspor'un golleri ise 57. dakikada ve 87. dakikada Haji Wright'tan geldi.



Bu sonucun ardından Alanyaspor, ligde 3 maç sonra kazandı ve puanını 12'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 6 maça yükselen Antalyaspor, 7 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Alanyaspor'dan Efecan Karaca'nın solda kullandığı köşe vuruşunda Fatih Akyol, arkaya çevirdi. Topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunu kaleci Alperen Uysal iki hamlede kontrol etti.



21. dakikada Alanyaspor'un gelişen atağında Efecan Karaca'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topa Candeias son anda dokunamadı.



30. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Wright'ın ceza sahası dışından vurduğu sert şutu, kaleci Runarsson iki hamlede kurtardı.



44. dakikada Alanyaspor öne geçti. Candeias'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Ahmed Hassan kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





51. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Leroy Fer'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topu Antalyaspor defansı uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışına yönelen meşin yuvarlağı, Lusamba sert bir şutla ağlarla buluşturdu. 2-0



57. dakikada Antalyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Cemali Sertel'in ceza sahasına gönderdiği ortayı topa iyi yükselen Wright kafayla filelere gönderdi: 2-1



70 dakikada Alanyaspor farkı tekrar ikiye çıkardı. Efecan Karaca'nın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Leroy Fer'in vuruşunu kaleci Alperen Uysal çıkardı. Defansın uzaklaştırmak istediği pozisyonda yaşanan karambolde Doumbia'nın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1



87. dakikada Antalyaspor'da Wright farkı bir kez daha bire indirdi. Antalyaspor'un orta alanda geliştirdiği atakta Mustafa Erdilman'ın araya attığı topla Wright kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2



Karşılaşma Corendon Alanyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Kırbıyık Holding



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal, Ata Yıldırım



Corendon Alanyaspor: Runarsson, Rassoul (Dk. 88 Balkovec), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Efkan Bekiroğlu (Dk. 69 Umut Güneş), Leroy Fer, Lusamba (Dk. 69 Doumbia), Candeias (Dk. 77 Zinedine), Efecan Karaca (Dk. 77 Oğuz Aydın), Ahmed Hassan



Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Luyindama, Ömer Toprak, Cemali Sertel (Dk. 76 Floranus), Fredy (Dk. 76 Hakan Özmert), Ufuk Akyol (Dk. 84 Mustafa Erdilman), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 46 Larsson), Luiz Adriano, Ghacha (Dk. 75 Sinan Gümüş), Wright



Goller: Dk. 44 Ahmed Hassan, Dk. 51 Lusamba, Dk. 70 Doumbia (Corendon Alanyaspor), Dk. 57 ve 87 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 25 Efecan Karaca, Dk. 78 Doumbia (Corendon Alanyaspor), Dk. 29 Ghacha, Dk. 78 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)





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