Derbi ne zaman, saat kaçta? 2025 GS - FB derbi maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2024-2025 sezonu fikstürüne göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 23 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak. Bu kritik maç, Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızıştığı bu dönemde, her iki takım da derbi öncesi önemli maçlara çıkacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi öncesindeki fikstürü şu şekildedir:

Hafta Tarih Rakip Stat 21 26 Ocak 2025 Hatayspor Deplasman 22 2 Şubat 2025 Konyaspor Ev Sahibi 23 9 Şubat 2025 Gaziantep FK Deplasman 24 16 Şubat 2025 Adana Demirspor Ev Sahibi

Hafta Tarih Rakip Stat 21 26 Ocak 2025 Adana Demirspor Deplasman 22 2 Şubat 2025 Göztepe Ev Sahibi 23 9 Şubat 2025 Çaykur Rizespor Ev Sahibi 24 16 Şubat 2025 Alanyaspor Deplasman

Derbi, 23 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak.

Karşılaşma, Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Maçın başlama saati henüz açıklanmadı. Güncel bilgiler için kulüplerin resmi duyurularını takip edebilirsiniz.

Bilet satış tarihleri ve detayları, kulüplerin resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.

Maçın yayın bilgileri henüz açıklanmadı. Güncel yayın bilgileri için resmi duyuruları takip edebilirsiniz.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman 2025, sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. Şampiyonun artık belli olacağı derbinin detayları merak ediliyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…Her iki takım da derbi öncesi zorlu maçlara çıkacak ve bu karşılaşmalardan alacakları sonuçlar, derbiye moralli veya baskı altında çıkmalarını etkileyecektir