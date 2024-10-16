Haber Tarihi: 16 Ekim 2024 11:57 - Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 11:57

Deprem yine olacak mı? 16 Ekim 2024 tekrar deprem olacak mı?

Deprem yine olacak mı? | Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9'luk depreme ilişkin "Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" dedi. Peki, tekrar deprem olacak mı?

Deprem yine olacak mı? 16 Ekim 2024 tekrar deprem olacak mı?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

DEPREM YİNE OLACAK MI? 

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Kale ilçesi merkezli olarak meydana gelen 5.9'luk depremin ardından bir açıklama yaptı.

Görür, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Akuşağı-Kale/Malatya'da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok"

BEKLENEN DEPREM RİSKLERİ

Görür, "Bingöl Karlıova'dan başlar, Elazığ'dan Malatya üzerinden Maraş'a doğru gelir. Maraş'tan sonra Adana havzasına devam eder" diyerek, birçok bölgede beklenen depremler hakkında bilgi verdi. Bu depremlerden bir kısmının Malatya fayı üzerinde olabileceğini, Adana havzasında İskenderun tarafına doğru bir sarsıntı olasılığının bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Cilo Dağları bölgesinin de bu depremden etkilenip stres biriktirdiğini düşündüğünü söyledi.

MARİT İÇİN DEPREM UYARISI

Naci Görür sözlerine devam ederek, "Bingöl Karlıova ile Erzincan arasında Yedisu fayının kırılmasının beklendiği" bilgisini paylaştı. Bu fayın son kırılma tarihinin 1784 olduğunu ve o zamandan beri herhangi bir hareketlilik yaşanmadığını belirten Görür, "Tunceli-Pülümür bölgesinde beklediğimiz depremler 6 ve 7 mertebesindedir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, İstanbul'un depreme hazırlıksız olduğu uyarısında bulunarak, Marmara bölgesinde bir deprem olacağını öngördüğünü vurguladı.

MARİT BÖLGESİ RİSKİ VE SİSMİK BOŞLUK

Görür, Marmara bölgesindeki olası depremlerin sebeplerini de açıkladı: "Marmara'nın altında 160 km uzunluğunda aktif bir fay var. Bu fay en son 1766'da depreme neden oldu ve dolayısıyla zamanının geldiğini düşünüyoruz." Ayrıca, 1999 ve 1912 yıllarında gerçekleşen depremler arasında kalan alanda bir sismik boşluk olduğunu, bu nedenle bir depremin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Görür, "İstanbul bir depreme gebedir. İstanbul maalesef depreme hazırlıklı değil" ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.
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