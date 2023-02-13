DEPREM YARDIM BAŞVURUSU! 10000 TL depremzedelere yardım e-devlet başvuru nasıl yapılır?

CUMHURBAŞKANLIĞI CİMER ÜZERİNDEN FORM OLUŞTURDU





Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından yapılan son dakika açıklamasında CİMER başvuru formu üzerinde deprem formunun oluşturulduğu ve bu şekilde başvuru yapılabileceğine yer verildi. Söz konusu açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen depremde devletimiz tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. CİMER'de "Deprem acil" başlığını kullanıma hazır hale getirdik. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur" ifadelerine yer verildi.





https://www.cimer.gov.tr/



10 BİN TL DEPREM YARDIMI HANGİ İLLERE VERİLECEK?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

KREDİ KARTIYLA BAĞIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremden zarar gören ailelerin hesaplarına şimdilik 10 bin liralık destek sağlanacak." ifadelerini kullandı. Ancak depremzedelere verilecek olan hane başına 10 bin TL nakit desteği ile ilgili detaylar henüz netleşmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.10 bin liralık yardımın depremden etkilenen Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Kilis'deki depremzedelere verilmesi bekleniyor.10 bin lira yardımı almak için başvuru olmayacak, depremde zarar gördüğü tespit edilen ailelerin hesabına yatırılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taki çadır kentte incelemelerde bulundu.Kameralar karşısında son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor.Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına müsaade edemeyiz.Antalya, Mersin gibi illerde otellerde görüştük. Vatandaşlarımızı otellere yerleştirebiliriz. Bu adımla işimizi çok daha kolaylaştırabileceğiz.Depremde zarar gören ailelere 10 bin TL nakdi yardımda bulunacağız." İfadelerini kulandı.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin ikinci hizmetiyle de nakdi bağışların güvenli bir şekilde depremzedelere ulaştırılması hedefleniyor.Yurttaşlar, AFAD'a ve Türk Kızılay'a ait iki ayrı "hizmetiyle kredi kartlarını kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden bağışta bulunabilecek.e-Devlet Kapısı, bağış yapmak isteyenlere, ödeme aşamasında üç boyutlu güvenlik sistemi (3D Secure) koruması da sağlayacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmuştur. 1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz. 10'ar bin lira vereceğiz. İsteyen depremzedelere kira desteği de verilecek. Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız." dedi.Erdoğan, "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın kira bedellerini ödeyerek konutlara yerleşmelerini sağlayacağız. Bir yıl boyunca vatandaşlarımız buralarda kalabilecek. Türk Hava Yolları deprem bölgesine gidenleri de gelenleri de ücretsiz olarak taşıyacaktır, bunun talimatı verilmiştir." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının devamında "Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara özellikle kira yardımını yapacağız" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı, "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. 1 yıl itibariyle vatandaşlarım kalabilecek." dedi.Kira desteği başvursunun nereden ve nasıl yapılacağına için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin son dakika detayları açıklandığında haberimize yer alacak.