DEPREM YARDIM BAŞVURUSU! 10000 TL depremzedelere yardım e-devlet başvuru nasıl yapılır?

Depremzedelere deprem yardım başvurusu detayları belli oluyor. Son yüz yılın en büyük felaketleri arasında kabul edilen Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremin yaraları da sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapığı açıklamada depremden etkilenen ailelere ilk etapta 10 bin TL deprem yardımı verileceğini söyledi. Açıklamanın ardından '10 bin lira deprem yardım başvurusu nereye yapılacak?' sorusu araştırılmaya başlandı…
DEPREM YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremden zarar gören ailelerin hesaplarına şimdilik 10 bin liralık destek sağlanacak." ifadelerini kullandı. Ancak depremzedelere verilecek olan hane başına 10 bin TL nakit desteği ile ilgili detaylar henüz netleşmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
CUMHURBAŞKANLIĞI CİMER ÜZERİNDEN FORM OLUŞTURDU
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından yapılan son dakika açıklamasında CİMER başvuru formu üzerinde deprem formunun oluşturulduğu ve bu şekilde başvuru yapılabileceğine yer verildi. Söz konusu açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen depremde devletimiz tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. CİMER'de "Deprem acil" başlığını kullanıma hazır hale getirdik. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur" ifadelerine yer verildi.
10 bin liralık yardımın depremden etkilenen Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Kilis'deki depremzedelere verilmesi bekleniyor.
10 BİN LİRA DEPREM YARDIMI NASIL ALINIR?
10 bin lira yardımı almak için başvuru olmayacak, depremde zarar gördüğü tespit edilen ailelerin hesabına yatırılacak. DEPREMZEDELERE 10 BİN LİRA DEPREM YARDIMI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taki çadır kentte incelemelerde bulundu.
Kameralar karşısında son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor.
Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına müsaade edemeyiz.
Antalya, Mersin gibi illerde otellerde görüştük. Vatandaşlarımızı otellere yerleştirebiliriz. Bu adımla işimizi çok daha kolaylaştırabileceğiz.
Depremde zarar gören ailelere 10 bin TL nakdi yardımda bulunacağız." İfadelerini kulandı.
KREDİ KARTIYLA BAĞIŞ
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin ikinci hizmetiyle de nakdi bağışların güvenli bir şekilde depremzedelere ulaştırılması hedefleniyor.
Yurttaşlar, AFAD'a ve Türk Kızılay'a ait iki ayrı "Deprem Bağış Kampanyası"
hizmetiyle kredi kartlarını kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden bağışta bulunabilecek.
e-Devlet Kapısı, bağış yapmak isteyenlere, ödeme aşamasında üç boyutlu güvenlik sistemi (3D Secure) koruması da sağlayacak. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KİRA DESTEĞİ AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmuştur. 1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz. 10'ar bin lira vereceğiz. İsteyen depremzedelere kira desteği de verilecek. Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız." dedi. VATANDAŞLAR KİRA BEDELLERİ ÖDENEREK KONUTLARA YERLEŞTİRECEK
Erdoğan, "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın kira bedellerini ödeyerek konutlara yerleşmelerini sağlayacağız. Bir yıl boyunca vatandaşlarımız buralarda kalabilecek. Türk Hava Yolları deprem bölgesine gidenleri de gelenleri de ücretsiz olarak taşıyacaktır, bunun talimatı verilmiştir." ifadelerini kullandı. HANE BAŞINA 15'ER BİN TL KİRA DESTEĞİ YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının devamında "Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara özellikle kira yardımını yapacağız" ifadelerini kullandı. KİRA YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı, "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. 1 yıl itibariyle vatandaşlarım kalabilecek." dedi. KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kira desteği başvursunun nereden ve nasıl yapılacağına için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin son dakika detayları açıklandığında haberimize yer alacak.