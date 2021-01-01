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Denver, Austin Rivers ile 10 günlük kontrat yaptı!

Denver Nuggets, serbest oyuncu Austin Rivers ile 10 günlük bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets, serbest oyuncu Austin Rivers ile 10 günlük bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

28 yaşındaki şutör guard bu sezona New York Knicks ile başlamış ve 25 Mart'ta üç takımlı bir takasla Oklahoma City Thunder'a gönderilmişti. Üç gün sonra ise Thunder tarafından serbest bırakılmıştı.

Denver ekibi bir süredir, sol dizindeki çapraz bağları yırtarak sakatlanan Jamal Murray'nin yokluğuyla oluşan boşluğu dolduracak bir guard arayışındaydı.

Rivers, Knicks formasıyla oynadığı 21 maçta 7.3 sayı, 2.2 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalamıştı.


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