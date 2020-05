"BASKETBOLCU OLMASAYDIM, FUTBOLCU OLABİLİRDİM"

Fenerbahçe Beko yıldızı Nando de Colo, 'Giants without Basket' ile röportaj yaptı ve Türkiye, çocukluk anıları ve Fransız-İspanyol kökenli ailesi hakkında konuştu.Nando de Colo, sporcuların en insani tarafını keşfetmeyi amaçlayan 'Giants without Basket' programının on birinci konuğu oldu. Gazeteci Elena Cascales bu kez Instagram'da, konuk olarak Nando de Colo'yu ağırladı.De Colo, Türkiye'de oynamakla ilgili şunları söyledi:Kariyerinde hangi maçta en çok odaklı ve ısınmış olduğunu düşündüğüyle ilgili ise, De Colo şu açıklamaları yaptı:De Colo, oynamak için ilham aldığı birkaç ismi ise şu şekilde verdi:Eğer basketbol oynamamış olsaydı, başka hangi sporu yapabileceğiyle ilgili ise, De Colo'nun açıklamaları şöyleydi: