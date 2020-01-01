Davis: "Kyrie ve Howard'ın 'oynamayalım' demeleri kolay!"

Utah Jazz veteranı Ed Davis, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving ve Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard'ın oynamak istemediklerini söylemelerinin, onlar için kolay olduğunu söyledi.



Kyrie ve Howard, Orlando'daki bubble'a katılmama istekleri konusunda oldukça konuşan isimlerdi. Ancak Davis, ikilinin kariyerlerinin bu noktasında aslında hiçbir şeyden vazgeçmeyeceklerini söylemek için ayrıcalıklı bir konumda olduklarını düşünüyor:



"Kyrie gibi bir adamın sosyal reform için her şeyi geri vereceğini söylemesi kolay, ama gerçekten her şeyi geri verecek mi? Dwight Howard'ın Atlanta'da 20 milyon dolarlık malikanesindeyken, oynamamız gerekmediğini söylemesi kolay."



"Ama kadrolarda, ilgilendikleri insanları geçindirmek için bu paraya ihtiyaç duyan başka adamlar da var. Ligdeki süperstarların bu konu hakkında fikirlerini beyan etmeleri kolay. Ama bu konular, rol oyuncuları ve yıldız olmayan adamlar söz konusu olduğunda çok daha fazla şey ifade ediyor."



"NBA'DE ÇOK FARKLI SEVİYELER VAR"



Davis, bu duruma birçok farklı noktadan bakılması gerektiğini ekledi ve bu yüzden, takım arkadaşı Donovan Mitchell gibi maksimum uzatma kontratı almaya hak kazanan genç oyuncuları göz önünde bulundurarak, Kyrie ve Dwight'ın kazandıkları tüm paradan sonra oynamak istemediklerini söylemelerinin adil olmadığını belirtti:



"Çok farklı perspektifler var, çünkü NBA'de çok farklı seviyeler var. Dediğim gibi, süper yıldızların 'Oynamayalım' demesi ve öyle devam etmeleri çok kolay. Ama bazı adamlar bunu yapamaz. Burada hayatlar ve nesilsel bir servet söz konusu. Bunlar, eğer oynamazsak alacağımız darbeler."



"Bu söylenenler, 10 yıllık bir veterandan geliyor; Ben kariyerimin son dönemindeyim ve yeterince para kazandım, bu yüzden bu konu aslında parayla ilgili değil. Geleceği parlak olan adamlarla ilgili. Donovan Mitchell gibi bir adam, 160 milyon dolarlık bir sözleşme alacakken, maaş sınırı düşerse yalnızca 90 milyon dolar alabilecek."



