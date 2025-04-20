Davinson Sanchez: 'Onun için şampiyon olacağız'

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Bodrum FK maçı sonrası Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bodrum galibiyetini değerlendiren başarılı futbolcu, "Bence oyunu harika kontrol ettik. Daha fazla gol atabilirdik ama biraz şanssızdık. 3 puanı aldık. İşimiz ligi en iyi şekilde bitirmek. Şimdi salı gününe odaklanıyoruz." dedi.
ŞAMPİYONLUK YARIŞI
Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı sorulan Kolombiyalı savunma oyuncusu, "İki takım da güçlü bastırıyor çünkü iki takım da taraftarını mutlu etmek istiyor. Savaşıyoruz ve kazanmaya çalışıyoruz. Onların da iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." diye yanıt verdi.
TARAFTARA MESAJ
Taraftara mesajı sorulan Sanchez, "Mesajımız gayet açık, tam konsantreyiz ve her maça kazanmak için çıkıyoruz." sözlerini sarf etti.
MAURO ICARDI
Davinson Sanchez, son olarak, "Mauro Icardi'yi özledin mi?" sorusunu "Tabii ki. Mauro'nun bizim için anlamı büyük. Mauro bizim için büyük bir lider. Biz de onun eksikliğini sahada en iyi şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Victor, Alvaro, Roland gibi o bölgede oynayan önemli oyuncularımız var. Mauro'yu özlüyoruz ve onun için şampiyon olacağız." sözleriyle yanıtladı.
Bodrum galibiyetini değerlendiren başarılı futbolcu, "Bence oyunu harika kontrol ettik. Daha fazla gol atabilirdik ama biraz şanssızdık. 3 puanı aldık. İşimiz ligi en iyi şekilde bitirmek. Şimdi salı gününe odaklanıyoruz." dedi.
ŞAMPİYONLUK YARIŞI
Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı sorulan Kolombiyalı savunma oyuncusu, "İki takım da güçlü bastırıyor çünkü iki takım da taraftarını mutlu etmek istiyor. Savaşıyoruz ve kazanmaya çalışıyoruz. Onların da iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." diye yanıt verdi.
TARAFTARA MESAJ
Taraftara mesajı sorulan Sanchez, "Mesajımız gayet açık, tam konsantreyiz ve her maça kazanmak için çıkıyoruz." sözlerini sarf etti.
MAURO ICARDI
Davinson Sanchez, son olarak, "Mauro Icardi'yi özledin mi?" sorusunu "Tabii ki. Mauro'nun bizim için anlamı büyük. Mauro bizim için büyük bir lider. Biz de onun eksikliğini sahada en iyi şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Victor, Alvaro, Roland gibi o bölgede oynayan önemli oyuncularımız var. Mauro'yu özlüyoruz ve onun için şampiyon olacağız." sözleriyle yanıtladı.