David Alaba: 'Kimseyi kırmak istemedim'

Real Madrid'in sezon başında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak renklerine bağladığı David Alaba açıklamalarda bulundu.



Yeni takımının armasını öpmesini yorumlayan Alaba, "Evet, Real Madrid'in armasını öptüm ama bu artık Bayern'i sevmediğim anlamına gelmiyor. Benim için çok özel bir gündü. Yeni bir hikaye başlıyordu, burada Bayern taraftarını kırmak istemedim. Orada harika 13 yıl geçirdim. Her zaman minnettar olacağım. Münih benim ikinci evim oldu, her zaman kalbimde olacak" dedi.



Bayern Münih Başkanı Herber Hainer, Real Madrid'e imza attığı basın toplantısında İspanyol ekibinin armasını öpen David Alaba'nın bu davranışını saygısızlık olarak nitelendirmişti.



Real Madrid'de şu ana kadar 6 maçta forma giyen 29 yaşındaki Avusturyalı savunmacı, 2 asist yapma başarısı gösterdi.



