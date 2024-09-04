Daniel Amartey için Eyüpspor gelişmesi!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Daniel Amartey ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Sercan Dikme'nin haberine göre, Eyüpspor, Ganalı oyuncuyu bir sezon kiralamak için Beşiktaş'la anlaşma sağladı. Ganalı oyuncunun menajer, Amartey'i transfer için ikna etmeye çalışıyor.
Kasımpaşa da Amartey ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi yollarını ayırmak istedikleri futbolcular için, "İlgili arkadaşlar görüşmeleri sürdürüyorlar. Oyuncuların karakterleri de çok önemli. Yollarımızı sorunsuz ayırdığımız yabancılarımız oldu ama bu oyuncular kulüp de bulsak bir şekilde gitmek istemiyor." şeklinde konuşmuştu.
Beşiktaş'ta 27 maça çıkan 29 yaşındaki Daniel Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Sercan Dikme'nin haberine göre, Eyüpspor, Ganalı oyuncuyu bir sezon kiralamak için Beşiktaş'la anlaşma sağladı. Ganalı oyuncunun menajer, Amartey'i transfer için ikna etmeye çalışıyor.
Kasımpaşa da Amartey ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi yollarını ayırmak istedikleri futbolcular için, "İlgili arkadaşlar görüşmeleri sürdürüyorlar. Oyuncuların karakterleri de çok önemli. Yollarımızı sorunsuz ayırdığımız yabancılarımız oldu ama bu oyuncular kulüp de bulsak bir şekilde gitmek istemiyor." şeklinde konuşmuştu.
Beşiktaş'ta 27 maça çıkan 29 yaşındaki Daniel Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.