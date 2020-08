Curry, Jordan gibi kendi yan markasını kurabilir!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, sponsoru olan Under Armour markası altında kendi yan markasını kurabileceği iddia edildi.



Let's Go Warriors.com'a göre, tıpkı Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın Jumpman logosunu ve Jordan markasını Nike'nin "swoosh"undan bağımsız yapması gibi, Curry de kendi markasını Under Armour altında bir yan kuruluş haline getirebilir:



"Çin'deki bir sneaker aşığı kaynak bana, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, tıpkı Michael Jordan'ın Nike'de Jordan markasına sahip olması gibi, yakında kendi markasını Under Armour çatısı altında kurabileceğini söyledi."



Curry'nin SC30 ayakkabıları koleksiyonu, artık "S" ve "C" harflerini tek bir döngüde birleştirirken, Roma rakamlarında "3" ü uyarlıyor ve "0" ı döngünün bir parçası olarak tutuyor.



Curry 8'in bu ay piyasaya çıkması bekleniyor, ancak normal 140 dolarlık (1.021,17 Türk Lirası) fiyat etiketinden biraz daha pahalı olacak. Yeni spor ayakkabılarının lansmanda 160 dolara (1.167,06 Türk Lirası) mal olması bekleniyor.



Spor ayakkabının içindeki teknoloji, önceki modellerden benzer bir kilitleme sistemi sağlamasına rağmen, geçmiş yinelemelerden farklı olacaktır.