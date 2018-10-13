Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Manisa etabı başladı

Güçlü ekiplerin mücadelesi

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) 5. etabı olan Selçuk-Manisa etabı başladı.Selçuk Hükümet Meydanı'ndan başlayan etabın startını Kaymakam Ekrem İnci, Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.Toplam 20 takımdan 138 sporcunun yer aldığı turun beşinci etabında bisikletçiler 137 kilometre pedal çevirerek Manisa Valilik binası önündeki finiş noktasına ulaşacak.Dünyadaki tek kıtalar arası bisiklet turuna katılan sporcular, 6. etabı Bursa ve İstanbul arasında geçecek, tur boyunca 950 kilometre yol kat edecek.TUR 2018'in dördüncü etabı olan 205,5 kilometrelik Marmaris - Selçuk etabını 5 saat 24 dakika 22 saniye ile bitiren Alexey Lutsenko kazanmıştı.Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, startın verilmesi öncesi yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun en güçlü yılını yaşadıklarını, güçlü ekiplerin mücadelesine tanıklık ettiklerini, Türk Milli Takımı'nın da tura istikrarlı biçimde devam ettiğini ifade etti.Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, turun Türkiye tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını, ilçenin de bundan payını aldığını belirtti.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve tur doktoru Prof. Dr. Sedat Yanturalı da yaralanma vakasıyla pek karşılaşmadıklarını aktardı.Turda 16 kişilik sağlık ekibinin görev yaptığını, 4 kişinin de acil tıp uzmanı olduğunu dile getiren Yanturalı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve ekiplerle başarılı bir çalışma gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.