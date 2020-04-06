Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoku ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske ulaştırmada kararlıyızValiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladıAtatürk Havalimanı alanı ve Sancaktepe'deki havalimanı alanına 1000'er yatak kapasiteli salgın hastaneleri yapacağız.Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştıkTürkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur.Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur.KOSGEB'den ödeme alan 136 bin işletmemize, Nisan-Mayıs ve Haziran ayı itibariyle, banka kredilerini erteleme imkanı sağlıyoruz.Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibizKampanya hesaplarında toplanan meblağ 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık