Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
"MASKE SATIŞI YASAKTIR!"
Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoku ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske ulaştırmada kararlıyız
"ÜCRETSİZ DAĞITIM BAŞLADI"
Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı
"HASTANE PROJESİ"
Atatürk Havalimanı alanı ve Sancaktepe'deki havalimanı alanına 1000'er yatak kapasiteli salgın hastaneleri yapacağız.
"GÜNLÜK 20 BİN TEST"
Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık
"HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOKTUR"
Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur.
"BUGÜN YAPTIĞIMIZ ŞEY..."
Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur.
"KREDİ ERTELEME İMKANI"
KOSGEB'den ödeme alan 136 bin işletmemize, Nisan-Mayıs ve Haziran ayı itibariyle, banka kredilerini erteleme imkanı sağlıyoruz.
"KARARLILIĞA SAHİBİZ"
Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz
"TOPLANAN MEBLAĞ..."
Kampanya hesaplarında toplanan meblağ 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
"MASKE SATIŞI YASAKTIR!"
Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoku ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske ulaştırmada kararlıyız
"ÜCRETSİZ DAĞITIM BAŞLADI"
Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı
"HASTANE PROJESİ"
Atatürk Havalimanı alanı ve Sancaktepe'deki havalimanı alanına 1000'er yatak kapasiteli salgın hastaneleri yapacağız.
"GÜNLÜK 20 BİN TEST"
Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık
"HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOKTUR"
Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur.
"BUGÜN YAPTIĞIMIZ ŞEY..."
Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur.
"KREDİ ERTELEME İMKANI"
KOSGEB'den ödeme alan 136 bin işletmemize, Nisan-Mayıs ve Haziran ayı itibariyle, banka kredilerini erteleme imkanı sağlıyoruz.
"KARARLILIĞA SAHİBİZ"
Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz
"TOPLANAN MEBLAĞ..."
Kampanya hesaplarında toplanan meblağ 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın