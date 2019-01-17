Çukurova Basketbol, 2 kupaya da göz dikti

"Mersin'e özlenen şampiyonluğu getireceğimize inanıyorum"

"Kupaların havası farklı olur"

"Kariyerimin en iyi basketbolunu burada oynuyorum"

FIBA Avrupa Kupası'nda çıktığı 6, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de oynadığı 14 maçtan galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza atan Çukurova Basketbol, iki kulvarda da Mersin'e kupa kazandırmayı hedefliyor.2015 yılında kurulmasına rağmen kısa sürede lige adapte olan Çukurova Basketbol, aynı zamanda A Milli Kadın Takımı'nın da antrenörü olan Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde bu sezona etkili başladı.Galatasaray'ı 70-64, Beşiktaş'ı 77-69 ve Fenerbahçe 88-72'lik skorlarla yenen Mersin ekibi, ligde çıktığı 14 maçtan da galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza attı.Maç başına 88 sayı ortalamasıyla oynayan Çukurova Basketbol, 41 ribaund ortalamasıyla da beğeni topladı.Ligdeki başarısının yanı sıra FIBA Avrupa Kupası'nda da etkili bir grafik çizen Mersin ekibi, yenilgi yüzü göstermedi.Kupanın E Grubu'nda çıktığı 6 müsabakadan da galibiyetle ayrılan Çukurova Basketbol, son 16'da ise Beşiktaş'ın rakibi oldu.Ligin yenilgi görmeyen tek takımı olan Çukurova Basketbol'un başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, bunda fikstürün de etkili olduğunu söyledi.Takımda doğru kimyayı tutturarak başarıya ulaştıklarını belirten Yıldızoğlu, yeni katılan oyuncuların adaptasyonunun ardından daha da güçlü olacaklarına inandığını anlattı.Yıldızoğlu, Mersin'e kupa kazandırmayı istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:"Geçen sene yarı final serisinden itibaren şampiyonluk hedefini koymuştuk. Buna yapabileceğimize inandık. Oyuncularımızın inancı, motivasyonu var. Çocuklar belki şampiyonluk için yeterince tecrübeli değiller ama şampiyonluk yolunda ilerlemek için inanca sahipler. Bu bence önemli bir etken. Seyircimizle bütünleşebilirsek ve işler zorlaştığı zaman yanımızda olurlarsa Mersin'e özlenen şampiyonluğu getireceğimize inanıyorum. En azından bu yarışın içerisinde sonuna kadar olacağımıza inanıyorum. Hep beraber göreceğiz."Yenilmezlik serisinin önemli olduğunu aktaran Yıldızoğlu, "Tüm antrenmanlarımızı kazanmak ve oyunumuzu geliştirmek için yapıyoruz ve bu hazırlıkları iyi yaptığımıza inanıyoruz. Tabii ki rakiplerimiz de kadrolarında değişiklik yapıyorlar, takım düzenlerini değiştiriyorlar, normal olarak bizi yenmek için farklı stratejiler belirliyorlar. Galibiyet serisi bizim için değerli ama önemli olan yakaladığımız kimyayı bozmamak ve oyunumuzu korumak değil geliştirmek. Bu inançla yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Yıldızoğlu, takım oyununa ve paslaşmaya önem verdiklerini belirterek, geldikleri noktada bunun önemli olduğuna dikkati çekti.FIBA Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükselip, çeyrek final için Beşiktaş'ın rakibi olduklarını anımsatan Yıldızoğlu, "Beşiktaş ligin değerli takımlarından biri. Ligde bulunduğu yerin takımı olmadığını düşünüyoruz. Evimizdeki maç çok zor olmuştu. Kupaların havası farklı olur. Karşımızda kapasiteli bir takım var. Rakibimize saygı duyarak iyi çalışacağız. Tabii maç günü performansı da çok önemli. Ne olacağını hep beraber göreceğiz." diye konuştu.Ceyhun Yıldızoğlu, önemli bir altyapı hareketi başlattıklarını ve Mersinli ailelerin basketbolcu olmasını istediği çocuklarını takıma kaydettirebileceğini ifade ederek, Çukurova Basketbol'un 5 yıl içerisinde sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en değerli altyapısına sahip kulübü olacağını düşündüklerini söyledi.Mersin ekibinin hem sayı hem de asist lideri olan Ukraynalı sporcu Alina Iagupova da takım olarak iyi bir grafik çizdiklerini dile getirerek, "Hep beraber çok büyük işler yapıyoruz. Takım olarak oynuyoruz. Çok fazla asistimiz var, takım savunmamız var. Koç da mükemmel bir iş çıkarıyor. Kariyerimin en iyi basketbolunu burada oynuyorum. Bence gün geçtikçe daha iyi oynuyoruz." ifadelerini kullandı.Hem ligde hem de Avrupa'da kupayı kente getirmek istediklerini söyleyen Iagupova, başarıya ve kendilerine inandıklarını anlattı.